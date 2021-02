FC Botosani a invins campioana CFR Cluj. Antrenorul Croitoru: "Suntem o forta, dar sa nu ne pierdem capul"

"Sentimentul e unul frumos, dar tot meritul e al jucatorilor. In prima repriza, daca aveam nevoie de mai multe goluri pentru a conduce, o puteam face lejer. Am aratat a echipa mare. Ii felicit personal, sunt niste jucatori incredibil de minunati, niste caractere frumoase. De data aceasta, Dumnezeu a tinut cu noi, am avut si putina sansa. Puteam sa mai marcam, dar la fel de bine puteam lua gol la ultima faza, cand a scos Hankic", a spus antrenorul moldovenilor."Ne consolidam pozitia din play-off. Acum conteaza foarte mult sa tratam fiecare meci cu maxima inteligenta, pentru ca, e clar, suntem o forta, dar nu trebuie sa ne pierdem capul, ci sa ramanem bine ancorati in realitate. Vom fi sigur calificati cand calculele hartiei sunt favorabile noua. Pana atunci nu trebuie sa ne relaxam", a completat Croitoru. Formatia CFR Cluj a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa FC Botosani , in etapa a XXII-a a Ligii IPentru FC Botosani au marcat Papa '31 si Roman '37, iar pentru CFR Cluj a inscris Debeljuh '2.Citeste si: