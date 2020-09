Marius Croitoru, dupa eliminarea suferita de FC Botosani in Europa League: "E cea mai trista seara din viata mea"

"Sunt trist, suparat, dar asta e viata, trebuie sa merg inainte pentru ca nu am ce face. Din pacate astazi nu am putut face mai mult. Imi pare rau in primul rand pentru baieti, pentru tot ce inseamna acest coeficient pentru tara. Din pacate nu am putut sa ajutam cu nimic din acest punct de vedere. Imi pare nespus de rau, dar trebuie sa mergem mai departe. Nu am fost limpezi in careu, am avut ocazii, nu am dat gol, ce pot sa spun mai mult de atat? Baietii si-au dorit, nu am ce sa le reprosez din punctul asta de vedere, au avut atitudine, pacat ca au luat gol in minutul 1. Mi-e greu sa-mi gasesc cuvintele. E trist, pentru mine cred ca este cea mai trista seara din viata mea. Nu consider ca echipa din Macedonia a fost peste mine, niciodata. Am fost net superiori din toate punctele de vedere, din pacate singurul lucru care conteaza este scorul. Patronul nu poate fi mai suparat ca mine", a declarat Croitoru, la Digi Sport.Formatia FC Botosani a fost eliminata, joi seara, pe teren propriu, de echipa din Macedonia Shkendija, scor 0-1 (0-1), in turul doi preliminar al Ligii Europa, meci la care botosanenii au fost in superioritate numerica din minutul 67.