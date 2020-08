FC Botosani, transfer de la Hagi

Iftime se desparte de Chindris, insa vrea sa faca echipa puternica pentru a se bate la locurile fruntase din Liga 1 Moldovenii viseaza chiar si la Europa League, unde vor sa ajuga cat mai departe, in competitie.Antrenorul lui FC Botosani, Marius Croitoru, l-a luat pe fostul jucator al lui Hagi de la Viitorul , Edjouma Malcolm.Francezul s-a inteles cu oficialii clubului moldovean si va avea un salariu de 7000 de euro, pe luna.Edjouma Malcom are 23 de ani si in sezonul abia incheiat, la FC Viitorul, a jucat doar 3 meciuri . El evolueaza pe postul de mijlocas central.