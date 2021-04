Universitatea Craiova, sanse tot mai mici la castigarea campionatului dupa egalul de la Botosani. Oltenii sunt la cinci puncte de primul loc

Au marcat Fili '12 pentru gazde si Ivan '80 pentru oaspeti.FC Botosani: E. Pap - Braun, Chindris, Seroni, Tiganasu - Florescu, Rodriguez, Papa - Askovski (Al Mawas '75), D. Croitoru (Roman '19, Meleke '90), Fili (Keyta '75). Antrenor: Marius CroitoruUniversitatea Craiova: Pigliacelli - Vatajelu (Fedele '69), Balasa, M. Constantin, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Cimpanu (Vladoiu '64), Mamut, Mitran (Camara '4, Ivan '65). Antrenor: Marinos OuzounidisCartonase galbene: Papa '21, Chindris '33, Roman '54, Rodriguez '64, Seroni '72, Keyta '85 / Cimpanu '27, Vatajelu '36, Constantin '85Cartonase rosii: Florescu '90+3 / Balasa '90+3Arbitri: Radu Petrescu- Mircea Grigoriu, George Neacsu - Bogdan DumitracheObservator: Cristian NicaUniversitatea Craiova este pe locul 3 in play off, cu 31 de puncte, la 5 puncte in spatele liderului ocupat de FCSB