FC Dinamo: Echipa B a clubului, inscrisa in Liga 3

"Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal ( FRF ) a aprobat astazi referatul Departamentului Competitii si a decis modificarea sistemului competitional in Liga 3, prin cresterea numarului de echipe participante de la 90 la 100.'Pe baza cererilor de inscriere depuse in termen si cu respectarea prevederilor regulamentare, va supunem spre aprobare lista cu cele cinci ocupante ale ultimelor locuri vacante: CS Gaz Metan Medias 2, FC Viitorul Constanta 2, AFC Hermannstadt 2, SC Dinamo 1948 SA 2 si Fotbal Club Rapid 2', a fost solicitarea Departamentului Competitii, aprobata de Comitetul de Urgenta al FRF", se arata in comunicatul FC Dinamo.Dinamo B, echipa secunda a clubului din Stefan cel Mare, a activat ultima oara in Liga a III-a in sezonul competitional 2016-2017.