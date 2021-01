FC Hermannstadt s-a despartit de fundasul spaniol Angel Bastos

Bastos si-a reziliat amiabil intelegerea contractuala cu clubul sibian, la care a evoluat doar trei luni.Angel Bastos Teijeira, in varsta de 28 de ani, a venit la FC Hermannstadt la inceputul lunii octombrie si a adunat sase partide in Liga I. Anterior evoluase in liga a treia spaniola, la Coruxo FC, Cutural Leonesa, Reus Deportiu si Extremadura.Bastos este al treilea fotbalist de care se desparte FC Hermannstadt dupa tur, primii doi fiind fundasul Luca Florica (18 ani) si mijlocasul haitian Soni Mustivar.FC Hermannstadt va disputa primul meci oficial din 2021 pe 10 ianuarie, de ora 19:00, in deplasare, contra celor de la FC Viitorul Constanta, o restanta din etapa a 10-a a Ligii I.