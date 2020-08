FC Rapid, despre pierderea marcii: " Solutiile nedefinitive pronuntate de Tribunalul Bucuresti, cu incalcarea legii, sunt surprinzatoare atat in raport de situatia de fapt, cat si de prevederile legale. Vom face apel"

cu incalcarea dreptului esential la un proces echitabil. Este limpede, insa, ca la acest moment drepturile noastre sunt incalcate chiar de judecatorii care trebuie sa aplice legea.



- Suntem in egala masura revoltati de faptul ca Tribunalul Bucuresti pronunta o hotarare in contradictoriu cu o asociatie care nu a fost citata, careia nu i s-a comunicat cerere de chemare in judecata, care nu a putut depune intampinare si careia nu i s-a acordat dreptul de a se apara prin depunerea de probe si invocarea de exceptii si care nici macar nu este mentionata in dispozitivul hotararii. Astfel, dreptul la un proces echitabil prevazut de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului a fost, de asemenea, incalcat in mod flagrant.



- Totodata, solutiile nedefinitive pronuntate de Tribunalul Bucuresti, cu incalcarea legii, sunt surprinzatoare atat in raport de situatia de fapt, cat si de prevederile legale. Apelul pe care il vom promova va restabili ordinea de drept, iar legea va fi aplicata. Protectia drepturilor exclusive asupra marcilor notorii RAPID, dobandite in mod legal si folosite de noi, este incalcata chiar de catre judecatorii care sunt chemati sa aplice, dar si sa respecte, legea.



- Marcile notorii RAPID au fost si raman valabil inregistrate, iar orice incalcare de catre terti reprezinta o incalcare a legii", se arata in comunicatul FC Rapid.



Asociatia Fotbal Club Rapid, care evolueaza in liga a patra, a anuntat ca Tribunalul Bucuresti a anulat, marti, inregistrarea marcii Rapid.



Marca Rapid a apartinut fostei grupari care a intrat in faliment si a fost achizitionata in 2018 de clubul din Liga a II-a, FC Rapid, cu suma de 400.000 de euro plus TVA.



Din anul 2019, FC Rapid se afla in litigiu cu AFC Rapid, entitate care are si ea dreptul e folosi marca si care solicita anularea marcii Fotbal Club Rapid, achizitionata la licitatie publica. Litigiul a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti in prima instanta.



