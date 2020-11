FC Rapid viseaza la promovarea in Liga 1. Victorie la limita cu rivala Universitatea Cluj

Conform agerpres.ro, unicul gol al meciului a fost inscris de tanarul Rares Ilie (18 ani), in min. 56. Rapid a avut si o bara, prin Marian Draghiceanu (81).La Universitatea a jucat timp de 68 de minute un fotbalist de doar 15 ani, Matei Moraru, care a debutat in Liga a 2-a.Rapid a reusit a doua victorie consecutiva, dupa 2-1 cu Farul (tot acasa), in timp ce Universitatea e la al doilea esec consecutiv, dupa 1-2 cu CSM Resita (deplasare).In clasament, pe primul loc se afla FC U Craiova 1948, 23 puncte (11 jocuri), urmata de Dunarea Calarasi, 20 puncte (10 j), ASU Poli Timisoara , 20 puncte (11 j), Gloria Buzau, 19 puncte (12 j), Metaloglobus, 19 p (12 j), ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, 19 p (11 j), Rapid, 19 p (11 j), Petrolul Ploiesti , 17 p (11 j), Universitatea Cluj, 17 p (11 j), etc.Citeste si: VIDEO Golul care face inconjurul lumii s-a marcat in liga a 3-a din Romania. "Nici Ibrahimovic nu putea sa dea asa"