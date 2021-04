Echipa lui Gica Hagi a ajuns rau de tot. FC Viitorul se bate cu Dinamo pentru salvarea de la retrogradare

Echipa lui Hagi a fost invinsa de Gaz Metan Medias cu 0-2 si tremura serios pentru ramanerea in prima liga.Ionut Larie si Ricardo Valente au dat golurile ardelenilor, care au terminat deasupra dobrogenilor in clasament, in sezonul regular.Meciurile din play-out nu se vor mai disputa tur -retur in acest an.Fiecare echipa va juca 9 meciuri in play-out.