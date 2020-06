FC Viitorul - Poli Iasi, scor 2-1 (1-1), in play-out-ul Ligii I

Ziare.

Au marcat: Ciobanu '26, Ghita 72 / Passaglia '38.Min. 26, scor 1-0: Ciobanu a marcat cu sut de la 20 de metri, balonul fiind deviat in plasa de Omoh;Min. 38, scor 1-1: Omoh a centrat in marginea careului mare, Passaglia a preluat si a sutat imparabil in dreapta portarului Cabuz;Min. 72, scor 2-1: Ghita a marcat cu capul dupa o centrare din lovitura libera, de pe partea stanga, a lui Iancu.FC Viitorul: Cabuz - Boboc (Dussaut '46), Mladen, Ghita, C. Ganea (L. Munteanu '46) - Ciobanu, Artean (Edjouma '46), Achim - Iancu (Casap '77), Rivaldinho (Chitu '77), G. Ganea. Antrenor: Gheorghe Hagi;Poli Iasi: Rusu - Gradinaru, Mihalache, Frasinescu, Serban - Chacana (Cabral '79), De Iriondo (Fomba 79), Passaglia, Horsia (Platini '60) - Andrei Cristea (Breevled '67), Omoh (Habibou '79). Antrenor: Mircea Rednic Cartonase galbene: Achim '44, Edjouma '52, Ciobanu '84, Dussaut '90+2 / De Iriondo '67, Frasinescu '81Meciul a fost arbitrat de Adrian Cojocaru, ajutat de Mircea Orbulet si Marius Marchidanu. Arbitru de rezerva a fost Andrei Chivulete. Observator de arbitri a fost Alexandru Deaconu.Clasamentul play-out-ului este urmatorul: FC Viitorul - 27 de puncte, Sepsi - 20 puncte, Hermannstadt - 18 puncte, Dinamo - 17 puncte (un joc mai putin), FC Voluntari - 15 puncte, Poli Iasi - 15 puncte, Academica Clinceni - 14 puncte (un joc mai putin), Chindia Targoviste - 14 puncte.