FC Voluntari anunta ca rezultatele testelor pentru coronavirus facute la trei zile dupa meciul cu FCSB sunt negative

"Au sosit rezultatele testelor Covid-19 efectuate de FC Voluntari marti, 15 septembrie, la 3 zile dupa disputarea partidei cu FCSB . Toate rezultatele testelor sunt NEGATIVE! Baietii nostri sunt insa extrem de pozitivi in ceea ce priveste urmatorul duel din Casa Liga 1 , care va avea loc sambata, 19 septembrie, ora 21:30, in deplasare la Universitatea Craiova ", este mesajul de pe pagina de Facebook a FC Voluntari.FC Voluntari a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FCSB, in Liga I.