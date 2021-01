FCSB a oferit dovada amicalului care a salvat-o de carantina. Rezervele ros-albastrilor au invins o echipa de liga a treia din Turcia

"FCSB a incheiat stagiul de pregatire din Antalya cu o partida amicala disputata impotriva celor de la Kemerspor (echipa de liga a treia), in cadrul turneului Corendon Cup. Ros-albastrii au castigat cu 3-2 partida disputata la Gloria Sports Arena, golurile echipei noastre fiind reusite de Ionut Vina, care a deschis scorul in minutul 15, respectiv Razvan Oaida, care a inscris in minutele 25 si 55", se arata pe pagina de Facebook a FCSB.Anton Petrea a folosit urmatoarea formula de echipa impotriva Kemerspor: Tarnovanu - Ov. Popescu, Ciuciulete, Soiledis, Pantea - Sut - Oaida, Vina - Buziuc, Fulga, Oct. Popescu. La pauza meciului au intrat Udrea, Nita si Perianu, care i-au inlocuit pe Tarnovanu, Oct. Popescu si Sut.Daca nu ar fi existat acest meci amical organizat pe ultima suta de metri, exista pericolul ca FCSB sa intre in carantina la revenirea in tara.Delegatia FCSB s-a intors joi dupa-amiaza in Bucuresti, urmand sa joace vineri seara cu Astra Giurgiu , in Liga 1 Citeste si: Miracol in sport. Tenismena care joaca fara 5 degete s-a calificat pe tabloul principal la Australian Open