FCSB a plecat in Antalya pentru un cantonament de 10 zile. Lotul aflat la dispozitia antrenorului Petrea si care e singura noutate

Singura noutate din lotul care se va afla la dispozitia antrenorului Toni Petrea este fundasul Risto Radunovic.Iata care sunt jucatorii deplasati de FCSB in Turcia:Portari: Andrei Vlad, Catalin Straton, Stefan Tarnovanu, Razvan Udrea.Fundasi: Vali Cretu, Ionut Pantiru, Andrei Miron, Iulian Cristea, Aristedis Soiledis, Alexandru Pantea, Risto Radunovic.Mijlocasi: Gabriel Simion, Lucian Filip, Olimpiu Morutan, Dragos Nedelcu, Ionut Vina, Ovidiu Popescu, Robert Ion, Ovidiu Perianu, Razvan Oaida, Darius Olaru, Octavian Popescu , Adrian Sut, Aurelian Ciuciulete, Tudor MoldovanAtacanti: Florinel Coman, Florin Tanase, Dennis Man, Sergiu Bus, Alexandru Buziuc, Adrian Nita, Gabriel Fulga.Revenirea echipei FCSB in tara e prevazuta pentru 14 ianuarie, cu o zi inaintea meciului cu Astra Giurgiu . De mentionat faptul ca in cantonamentul din Antalya nu va avea loc nici un meci amical.