FCSB a revenit din cantonamentul din Turcia si a scapat de carantina. Vineri joaca primul meci al anului

La aeroport, conform news.ro, jucatorii si staful FCSB s-au urcat in autocar si au plecat catre baza sportiva din Berceni. Niciunul dintre reprezentantii FCSB nu a dat declaratii la sosire.In ultimele zile au existat discutii cu privire la ce trebuie sa faca echipa la sosirea in tara, si anume daca va trebui sa intre in carantina. Gigi Becali declara la 7 ianuarie ca echipa nu ar fi plecat daca nu s-ar fi asigurat ca va fi totul in regula la revenire si ca la sosirea in tara se va da o declaratie si se va evita carantina deoarece FCSB s-ar incadra intr-o prevedere referitoare la formatiile care participa la competitii sportive in afara tarii.Conform unor surse oficiale, citate de gsp.ro, FCSB a scapat de carantina, astfel ca va putea evolua vineri, la ora 20.00, in meciul de pe teren propriu cu Astra Giurgiu , in etapa a XVI-a a Ligii I.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra