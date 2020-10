FCSB a spulberat-o pe Hermannstadt si revine pe locul secund in Liga 1. Ros-albastrii au dat 4 goluri in prima repriza

Conform news.ro, au marcat: Iulian Cristea '3, Man '15, Bus '32, Morutan '34, Tanase '72, echipa lui Toni Petrea transand disputa cu sibienii inca din prima repriza.Min. 3, 1-0: Cristea a marcat spectaculos din cadere si din pozitie usor lateral dreapta, cu un sut pe sus, la coltul lung, de la aproximativ zece metri;Min. 15, 2-0: Man a profitat de o eroare a lui Viera, l-a driblat Figueiredo si a inscris in poarta goala, din coltul stang al careului mic;Min. 32, 3-0: Dupa o noua eroare a lui Vieira, Bus a scapat pe contraatac pe partea stanga si a marcat cu un sut la coltul lung, din marginea careului mare;Min. 34, 4-0: Man a centrat in fata portii si Morutan a impins balonul in poarta din careul de sase metri;Min. 72, 5-0: Dupa un "un-doi" cu Man, Tanase a sutat la poarta, dar Figueiredo a respins in fata. Tot Tanase a reluat apoi in plasa.Au evoluat urmatoarele echipe:FCSB: Vlad - Cretu (Ov. Popescu '81), Cristea, Miron, Pantiru (Briceag '73) - Tanase (Oaida '73), Simion (Sut '65), Vina - Man, Bus (C. Dumitru '46), Morutan. Antrenor Anton Petrea;Hermannstadt: Figueiredo - Scarlatache (Bastos '59), Viera, I. Stoica, Oprut - Caiado, Dalbea (Alhassan '58), Pires (Fortes '58), Florica (Addae '5) - David Mayoral, Joalisson (Mustivar '75). Antrenor Ruben Albes.Cartonase galbene: Vina '83 / Dalbea '7, Viera '39, Alhassan '83.Arbitri: Horatiu Fesnic - Mircea Orbulet si Daniel Mitruti - George Catalin Gaman;Observator de arbitri : Cristian Nica.In urma acestui rezultat, FCSB a revenit pe locul 2, cu 18, puncte, la egalitate cu CFR Cluj , de pe locul 3. Pe primul loc se afla CS Universitatea Craiova , cu 21 de puncte.FC Hermannstadt a coborat de pe locul 8 pe locul 11, cu zece puncte. Patru echipe au cate zece puncte, Academica Clinceni, FC Viitorul , FC Voluntari si FC Hermannstadt, ele fiind despartite de golaveraj.