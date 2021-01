Antrenorul Petrea, dupa pierderea lui Man: "Mai avem jucatori care pot pleca". Cand va debuta noua achizitie Vukusic

"In momentul in care un jucator care a fost decisiv in multe momente pleaca de la echipa, se poate spune ca este o pierdere. In schimb, ma bucur pentru el, pentru pasul important din cariera lui pe care l-a facut acum, sper si ii doresc sa fie sanatos si sa aiba reusite cat mai multe. E un campionat puternic. Faptul ca s-a vandut pe o suma destul de mare spune ceva despre valoarea jucatorilor nostri, pentru ca mai avem jucatori care pot pleca pe sume destul de bune in Europa, in campionatele puternice. Acum ramane ca jucatorii care au ramas sa demonstreze ca pot urma exemplul lui Denis Man. Eu ii urez multa sanatate, sa fie asa cum il stiu eu, pentru ca se va impune cu siguranta", a declarat Petrea.Tehnicianul s-a aratat incantat de venirea lui Ante Vukusic, despre care a spus ca este un atacant de careu mobil: "Ma bucura faptul ca am reusit sa il transferam. Cand vom vedea nivelul lui din punct de vedere fizic vom decide cand si cum il vom folosi. Momentan nu pot spune foarte multe, pentru ca nu l-am vazut foarte bine pe teren. Din cat l-am urmarit mi se pare ca este un atacant de careu mobil, care speculeaza orice situatie. Sper sa intre si sa ne ajute, sa marcheze cat mai multe goluri . Vom vedea care este nivelul lui si, de ce nu, poate il vom vedea la meciul cu Dinamo ". Dennis Man a plecat joi in Italia in vederea perfectarii transferului sau la formatia Parma , din Serie A. Man a efectuat joi vizita medicala si urmeaza sa semneze contractul.FCSB a ajuns la un acord, joi, cu atacantul croat Ante Vukusic, golgheterul primei ligi din Slovenia in sezonul trecut, care va evolua din acest sezon in Liga I.Vukusic (29 ani), care a inscris 26 goluri si a dat 8 pase de gol pentru NK Olimpija Ljubljana in 35 de meciuri in sezonul trecut, a efectuat deja vizita medicala si va purta tricoul cu numarul 9 la FCSB.Vukusic vine sa umple golurile din ofensiva ros-albastra, dupa plecarile lui Sergiu Bus (la Seongnam FC ) si Dennis Man.Citeste si: Afacerea in care Dennis Man isi va investi milioanele de la Parma. Iubita fotomodel e si ea implicata