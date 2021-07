Antrenorul FCSB, înainte de startul campionatului: "Nea Gigi ne-a spus ce își dorește". Joi e primul meci, la Botoșani

“Mă bucur că am venit la cea mai galonată echipă. Sunt mulţumit de jucători, au răspuns foarte bine la antrenamente, şi sperăm să ne îndeplinim obiectivele. Ne dorim cu toţii să câştigăm titlul.Ţinând cont de lotul pe care-l avem, cred că o să câştigăm campionatul. Dar nu o să fie uşor. Nea Gigi ne-a spus ce îşi doreşte şi trebuie să facem în aşa fel să îndeplinim... Îşi doreşte să câştigăm campionatul.Am cei mai buni jucători din România pe toate compartimentele. Şi sunt dornici de performanţă. Sunt foarte talentaţi, tineri care pe viitor o să spună un cuvânt în fotbalul românesc. Mă bucur că am acest grup. Mă bucur că suporterii sunt alături de noi, mai ales şi Peluza Nord. Trebuie să creadă în noi şi să fie alături de noi”, a spus Todoran.Partida din prima etapă a Ligii I va fi foarte dificilă pentru FCSB , consideră Todoran: “La Botoşani întâlnim o echipă foarte bună, ne aşteaptă un meci foarte greu”.Dinu Todoran a explicat şi de ce a ratat titlul în sezonul trecut FCSB: “Să dea Dummnezeu anul ăsta să nu mai avem probleme cu accidentările, să nu mai avem probleme cu pandemia. Anul trecut de aceea s-a pierdut. Plus au fost greşeli de arbitraj”.FCSB va juca, joi, în deplasare, de la ora 20.30, cu echipa FC Botoşani, în prima etapă a ediţiei 2021/2022 a Ligii I.