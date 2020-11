Reactii dupa FCSB - Botosani 4 - 1. Toni Petrea: Victoria noastra nu poata fi pus la indoiala

"Am avut o prima repriza cu un inceput ezitant. Important este faptul ca ne-am revenit rapid, iar in repriza a doua am controlat total jocul. E o victorie importanta pentru noi in momentul de fata. Man si Tanase sunt intr-o forma buna, ma bucur pentru ei, insa vreau sa remarc jocul intregii echipe si victoria noastra nu poate fi pusa la indoiala", a spus Petrea la LookSport+.Formatia FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii I, in care oaspetii au condus cu 1-0. Golurile invingatorilor au fost marcate de Man '21, '53 si Tanase '51 (penalti), '71. Pentru FC Botosani a inscris Florescu '19.