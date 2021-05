Ziua marelui derby FCSB - CFR Cluj. Revenire de ultima ora in tabara ros-albastrilor: "Mai avem cateva semne de intrebare"

"Suntem profesionisti, trebuie sa ne adaptam chiar si in aceasta zi sfanta si sa ne pregatim pentru un joc foarte dificil. Nu suntem in cel mai fericit moment, dar am incredere ca putem sa ne unim si sa aratam mult mai bine. E un meci foarte important, sunt trei puncte importante, dar nu decisive. Cred ca titlul de campioana va fi decis dupa ultima etapa . Vom face tot ce depinde de noi ca sa aratam cat mai bine si sa reusim sa castigam printr-un joc colectiv, printr-o exprimare mai buna a jucatorilor nostri. Sper ca maine seara sa fim bucurosi dupa o victorie.Mai sunt cateva semne de intrebare in privinta lui Darius Olaru, nu este complet refacut. Vom vedea si dupa antrenamentul de astazi si cel de maine dimineata daca ne vom putea baza pe el din primul minut sau pe parcursul jocului. Momentan mai avem cateva semne de intrebare in ceea ce-l priveste", a spus Petrea. FCSB va intalni echipa CFR Cluj, luni, pe teren propriu , de la ora 20.30, in etapa a cincea a play-off-ului Ligii I.