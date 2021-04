FCSB si CFR Cluj, cu trofeul pe masa in Supercupa Romaniei. Ce crede antrenorul campioanei despre meciul de joi

"Poate fi un trofeu de moral, e un joc extrem de important, toti trebuie sa avem ambitia de a mai aduce un trofeu pentru club, fani. Trebuie sa fim conectati, responsabili, avem un adversar valoros. FCSB este favorita, dar am incredere mare in grupul nostru.Datoria mea este sa pregatesc jocul mental asa cum trebuie, vom apela si la doza de ambitie pentru a indrepta rezultatul de la Bucuresti (n.r.: 0-3, in campionat) . Acum e alta situatie, trebuie sa gestionam bine momentele jocului", a declarat Iordanescu, intr-o conferinta de presa.El nu a dorit sa comenteze declaratiile lui Gigi Becali privind faptul ca CFR Cluj ar fi avantajata de arbitraje. "Nu ma intereseaza ce face sau spune Becali, mai mult nu am ce sa comentez. Stim ce avem de facut pentru a lua acest trofeu".CFR Cluj intalneste FCSB, joi, de la ora 19.00, in Supercupa Romaniei, la Ploiesti.