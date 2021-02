FCSB traieste. Prima victorie a ros-albastrilor dupa trei esecuri la rand. Cine a marcat unicul gol

Golul a fost marcat de Olaru, in minutul 23, cu un sut cu stangul din marginea careului. La FCSB, Dragos Nedelcu a parasit terenul in minutul 13, accidentat. In minutul 63, un gol al oaspetilor a fost anulat pentru hent. Pentru FCSB a fost prima victorie dupa trei infrangeri la rand in meciurile oficiale , doua in campionat si una in Cupa.FCSB: A. Vlad - Ov. Popescu, Harut, Nedelcu (Miron '13), Radunovici - Oaida (Buziuc '46, Vukusic '80). Sut, Olaru - Morutan (Simion '79), Fl. Coman, Oct. Popescu. Antrenor: Anton PetreaChindia: Aioani - Capusa, Iacob, Pitian, C. Dinu - Negut (Yameogo '72), Rata, Dulca (Serban '90), Diaz (Mitrea '46) - D. Florea (Berisha '83), D. Popa (Costea '83). Antrenor: Emil SandoiCartonase galbene: / Pitian '54, Florea '63, Iacob '84, Costea '88Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru - Imre-Laszlo Bucsi, Mihai Marius Marica - Lucian RusanduObservator: Eduard DumitrescuCiteste si: