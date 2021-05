Cu cine va juca FCSB in Conference League, "divizia" a treia din Europa. Posibil duel cu echipa lui Mourinho

Calificata direct in turul 2 preliminar, vicecampioana Romaniei e una dintre numele cele mai sonore din aceasta faza, alaturi de alte formatii precum FC Basel, PAOK Salonic, AEK Atena, Partizan Belgrad si Rosenborg.Apoi, in turul 3, vor mai intra in lupta echipe din campionate importante, cum ar fi Pacos de Ferreira (Portugalia), Vitesse Arnhem (Olanda) sau Rubin Kazan (Rusia).Ulterior, in play-off sunt admise direct reprezentantele celor mai puternice cinci ligi din Europa (Anglia, Spania, Italia, Germania si Franta).Dupa cum arata in prezent clasamentele in aceste campionate, aceste echipe ar fi Villarreal , West Ham, Union Berlin, Lens si AS Roma , ultima fiind noua echipa antrenata de Jose Mourinho Un duel intre FCSB si AS Roma, de exemplu, ar fi insa posibil doar in faza grupelor.