Arbitru de cosmar pentru FCSB la derby-ul cu Craiova. Reactia patronului Gigi Becali: "Dracii l-au pus"

Kovacs va fi ajutat de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene. Arbitru de rezerva va fi Marcel Birsan, iar observator Laszlo Sajtos Delegarea este una intens contestata de catre cei din tabara FCSB-ului , in frunte cu patronul Gigi Becali , care l-a criticat pe Kovacs in mai multe randuri atunci cand centralul a arbitrat-o pe echipa sa."Ce sa mai zic? Ce sa mai facem? Vor sa arate ca "Noi suntem stapanii si facem ce vrem" Ei stapanesc.Ce a facut Kovacs la meciurile cu CFR si cu Viitorul nu cred ca el a vrut. Dracii l-au pus. Un om nu poate face asa ceva. Poate acum il lumineaza Dumnezeu si poate arbitreaza bine.Si-apoi nici nu aveau pe cine sa trimita. Ma asteptam intr-un fel sa-l delege pe Kovacs. E bun, dar are momente in care i se intuneca mintea. Ma bucur intr-un fel, ca e un arbitru care are valoare. Decat un arbitru fara valoare, mai bine unul cu valoare. Are posibilitatea sa arate ca atunci a gresit. Mie imi pare bine ca l-au delegat, chiar daca noi am cerut sa nu ne mai arbitreze. Nu-ti convine ca la meciurile decisive sa nu te arbitreze cineva de valoare.Eu am spus de ani de zile ca e valoros. De asta am fost si suparat ca a gresit. Faza cu Camora nu am s-o uit niciodata in viata mea. Si dupa aceea, Miron sare la cap, unul da cu capul in capul lui si se dicteaza penalty", a spus Becali pentru gsp.ro.