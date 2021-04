FCSB - Craiova, momentul adevarului. Se pot infiltra oltenii in lupta pentru titlu? LIVETEXT, de la 20.30

Inaintea partidei, cele doua echipe sunt calificate matematic in play-off. FCSB e pe primul loc, cu 63 de puncte, urmata de CFR Cluj (60 de puncte) si CSU Craiova (56 de puncte). In cazul unei victorii, FCSB va fi sigura de ocuparea primului loc la startul play-off-ului. In schimb, oltenii au o sansa uriasa de a se apropia de contracandidate, in conditiile in care punctele se vor injumatati la finalul sezonului regular.