Echipa lui Gigi Becali s-a facut de ras: marele meci dintre FCSB si CSA Steaua nu va avea loc!

Echipa antrenata de Bogdan Vintila va evolua si in sezonul viitor in Liga a III-a, scrie News.ro.Pentru un loc in editia viitoare a Ligii a II-a, CS Afumati va intalni, in dubla mansa, la 22 si 29 mai, formatia CSA Steaua . Aceasta din urma a ajuns in ultimul act dupa doua victorii, ambele cu 2-0, in duelul cu ACS Mostistea Ulmu.Patronul FCSB, Gigi Becali , a declarat ca va face tot ce este posibil pentru a impiedica CSA Steaua sa promoveze in liga secunda. El a trimis de mai multe ori jucatori de la prima echipa la FCSB 2, pentru a intari formatia din Liga a III-a in rivalitatea cu CSA Steaua.Duminica, FCSB 2 nu a mai primit "intariri", deoarece echipa antrenata de Anton Petrea are un meci important in lupta titlu, cu Sepsi. Partida de la Sfantu Gheorghe va avea loc duminica, de la ora 22.00, la Sfantu Gheorghe, in etapa a VIII-a a play-off-ului Ligii I.