Despartire dureroasa de FCSB. Cine e jucatorul pe care Gigi Becali l-a tinut la club timp de 13 ani. E un record in Liga 1

Cu 12 ani si 4 luni, Lucian Filip detine in prezent un record in Liga 1 , fiind fotbalistul activ cu cea mai lunga prezenta in proprietatea unei singure echipe, conform transfermarkt.de. Filip a jucat primul meci oficial pentru vechea Steaua in toamna lui 2008, fiind apoi imprumutat, pana in 2012, la alte echipe, precum Gloria Buzau, Unirea Urziceni , Snagov si Concordia Chiajna."Cel mai important si cel mai greu moment in acelasi timp a fost revenirea de la Chiajna la FCSB. Mi s-a parut foarte greu, pentru ca erau alte cerinte, era alta presiune, dar in acelasi timp a fost si frumos. Faptul ca am imbracat acest tricou...eu mi-am trait un vis in aceasta perioada.Este dezamagire (n.r. - ca a fost ratat titlul), este dureros ce s-a intamplat, mai ales ca situatia ne-a adus ca ultimul meci sa-l jucam aici, sper ca din aceasta experienta sa invatam ca sa nu mai ajungem aici.Vreau sa continui, imi doresc sa joc fotbal, astazi am jucat aproape tot meciul si in aceasta perioada vreau sa urmez cursurile de antrenor si de management in educatie fizica si sport.Sper sa se incheie cat de curand scandalul intre suporteri si echipa pentru ca suporterii sunt la fel de importanti ca jucatorii. Dar pana la urma nu depinde de noi, meseria noastra este sa jucam fotbal si sa aducem victorii si poate cu rezultate foarte bune ii vom aduce langa noi", a declarat Filip, 30 de ani, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Au marcat: Gidea '14, Rondon '66.Clasament: 1. CFR Cluj - 54 de puncte (campioana), 2. FCSB - 45, 3. Universitatea Craiova - 40, 4. Sepsi - 37, 5. Academica Clinceni - 32, 6. FC Botosani - 31.Ultimele doua meciuri ale sezonului, CS Universitatea Craiova - Academica Clinceni si Sepsi Sfantu Gheorghe - FC Botosani, vor avea loc miercuri, de la ora 18.30, respectiv joi, de la 17.30.