LIVETEXT FCSB - Dinamo. 4 goluri marcate in prima repriza. Derby dramatic pe "Arena Nationala"

Desfasurarea LIVE a meciului:*Penalty pentru FCSB, Man a fost faultat de Lopez, care a fost eliminat. Tanase inscrie pentru 3-2, in minutul 76.*Dinamo a avut o ocazie mare in minutul 50, prin Sorescu, portarul Vlad respingand miraculos.*A inceput repriza secunda.*Prima repriza se incheie la egalitate. In minutul 42, Dinamo face 2-2 dupa un sut al lui Nemec deviat in poarta de fundasul Cristea.*Penalty controversat pentru Dinamo in minutul 26. Borja Valle marcheaza si reduce diferenta, 2-1 pentru FCSB.*Iulian Cristea face 2-0 cu o lovitura de cap, dupa o centrare a lui Ovidiu Popescu.*Florin Tanase deschide scorul in minutul 8, dupa o pasa primita de la Dennis Man.*Prima ocazie ii apartine lui Dinamo, in minutul 5, Borja Valle ratand intalnirea cu mingea in fata portii.*A inceput partida.Echipele de start:FCSB: A. Vlad - V. Cretu, Miron, I. Cristea, Pantiru - Perianu, Ov. Popescu - Man, Morutan, Fl. Tanase - Sg. BusDinamo: Mejias - A. Gonzalez, Puljic, R. Grigore, I. Lopez - Rauta, Gol - Camara, Valle, Mihaiu - Nemec