Derby-ul FCSB - Dinamo redeschide Arena Nationala. Cand se va disputa marele derby al campionatului

Conform gsp.ro., intrat in proces de refacere a gazonului dupa partida Romania - Irlanda de Nord (1-1) de la 4 septembrie, Arena Nationala va reintra astfel in circuitul fotbalistic o data cu confruntarea FCSB - Dinamo, care va avea loc la data de 3 octombrie, de la ora 21.00.De la inchiderea arenei, FCSB si-a disputat meciurile de acasa la Giurgiu, in timp ce Dinamo a evoluat pe stadionul din "Stefan cel Mare".