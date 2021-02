Capitanul FCSB, dupa esecul cu Dinamo din Cupa: "Bine ca am iesit sanatos de pe teren"

"Sunt suparat ca nu am castigat, ne-am dorit foarte mult, dar ma bucur ca am iesit sanatos de pe teren si usor-usor sper sa revin la forma mea. A fost ca si cum as fi debutat. Dar supararea este mare, trebuia sa castigam cu orice pret", a declarat Nedelcu, revenit pe teren dupa o accidentare din cauza careia a fost absent sapte luni. Dinamo s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei , dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), rivala FCSB, detinatoarea trofeului. A marcat Nemec in minutul 55.Citeste si: