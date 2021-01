Antrenorul de la FCSB e categoric: "Cea mai buna solutie era amanarea meciului". Ce s-a intamplat la Pitesti

"Asa cum am anticipat, a fost o lupta la mijlocul terenului. Nu se putea juca fotbal in asemenea conditii, cred ca cea mai buna solutie ar fi fost amanarea partidei. Baietii au alergat, au bagat piciorul la minge, ii felicit", a spus Petrea."N-am reusit sa castigam, dar este un punct in clasament. Jucatorii au depus un efort considerabil si a trebuit sa-i mai odihnim. Am prins si portarul advers intr-o forma buna, este un punct acumulat in clasament. Adversarii se mobilizeaza mult mai bine in fata noastra, dar suprafata de joc poate conta decisiv. Astazi n-am reusit sa ne exprimam la capacitatea noastra maxima", a completat Petrea, potrivit digisport.ro. Formatia FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0 , partida disputata, marti seara, in deplasare, cu echipa FC Arges, in etapa a XIX-a a Ligii I.Citeste si: Mesajul sfasietor trimis de Vanessa Bryant la 1 an de la disparitia lui Kobe si a fiicei Gianna