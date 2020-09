In turul 3 preliminar din Europa League, FCSB se va duela cu formatia din Cehia la 24 septembrie, pe teren propriu, cel mai probabil la Giurgiu, gazonul Arenei Nationale fiind in plin proces de refacere.Slovan Liberec s-a calificat in turul 3 preliminar dupa o victorie lejera, 5-1, in deplasarea din Lituania impotriva echipei Riteriai.