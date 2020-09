Cele 12 goluri marcate joi seara, cate 6 de fiecare parte, i-au provocat pe statisticieni sa caute in arhiva situatii similare. Ei bine, este pentru prima data in istoria cupelor europene cand ambele formatii reusesc sa marcheze mai mult de 5 goluri, exceptand loviturile de departajare. Au fost luate in calcul peste 24.000 de meciuri disputate in Europa de-a lungul timpului.