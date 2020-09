FCSB isi afla azi posibila adversara din play-off-ul Europa League. Tottenham si Galatasaray, pe lista scurta. APOEL, varianta ideala

In aceasta dimineata, forul european a impartit echipele calificate in mai multe grupa, astfel ca FCSB (daca va trece de Slovan Liberec in turul 3) va putea intalni una dintre urmatoarele formatii: Galatasaray (TUR) sau Hajduk Split (CRO)Shkendija (MKD) sau Tottenham (ENG) Standard Liege (BEL) sau Vojvodina (SRB)APOEL (CYP) sau Zrinjski (BIH)Astfel, daca nu vor exista surprize uriase in meciurile de mai sus, FCSB poate da peste Tottenham, echipa cu care ar fi fost imperecheata FC Botosani, in cazul in care moldovenii nu se impiedicau de Shkendija.