Comentatorul Emil Gradinescu isi cere scuze pentru ca l-a jignit pe portarul de la FCSB, Razvan Ducan

Am fost nedrept cu Razvan Ducan si imi pare rau. Asa e la fotbal, te fura tensiunea meciului si ajungi sa spui lucruri pe care le regreti dupa aceea. Razvane, am gresit, scuze!", a notat Gradinescu pe Facebook Gradinescu a comentat alaturi de Vlad Enachescu partida castigata de FCSB in Serbia, la loviturile de departajare."Haide, Ducane! De ce stai pe linia portii? 5 goluri incasate, 3 dintre ele opera lui Ducan. Nu ne putem supara pe el, are doar 19 ani, e la primul meci oficial pentru FCSB, a scos un gol intr-o situatie 1 contra 1. E un meci special, in conditii speciale, cu niste jucatori speciali. Acum... nici noi n-avem vreo vina ca Ducan a ales meseria asta de portar, chiar n-avem nicio vina. Ma intreb daca nu era mai bine sa fi jucat fara portar. Acum e prea tarziu. De Ducan nu mai putem sa spunem nimic, cu el sau fara el e acelasi lucru", a spus Gradinescu in timpul meciului, potrivit sport.ro.La finalul prelungirilor, el a mai afirmat: "Stii de ce se bucura gazdele? Pentru ca la penaltiuri, n-avem nicio sansa. Cu Ducan in poarta, treaba e rezolvata". Dupa golul de 5-5, Gradinescu a mai spus: "Fara portar, nu era gol!".Formatia FCSB, cu lotul afectat puternic de coronavirus, s-a calificat, joi, in turul trei preliminar al Ligii Europa, trecand in turul doi de echipa sarba Backa Topola, scor 5-4 la loviturile de departajare, dupa ce la finalul prelungirilor scorul a fost 6-6.Sarbii au condus cu 2-0, apoi au ramas in inferioritate numerica si au reusit totusi sa inscrie de patru ori. De la Backa au fost eliminati doi jucatori (Ponjevic '44 si Siladji '103). Trei dintre golurile inscrise in inferioritate numerica de Backa au venit la un minut dupa goluri marcate de FCSB.La finalul prelungirilor, scorul a fost 6-6, golurile fiind inscrise de Milicevic '11, Duronjic '14, Antonic '51, Tomanovic '90+4, '117 si Tumbasevic '105+1 pentru gazde, respectiv Coman '25, Man '50, '63 (penalti), '105, Balaz '90+3 (autogol) si Petre '108 pentru FCSB. Penaltiul a fost acordat pentru un fault la Coman.La loviturile de departajare, portarul echipei FCSB, Razvan Ducan, a aparat lovitura lui Banjac, de la Backa Topola. Pentru Backa au inscris Tomanovic, Zec, Antonic si Djuric. Pentru FCSB au marcat Morutan, Perianu, Pantiru, Petre si Man.