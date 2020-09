A iesit cum nu se poate mai bine pentru FCSB in drumul spre grupele Europa League. Adversar la indemana in play-off, pe teren propriu

Desi n-a fost in urna capilor de serie, FCSB a avut noroc si a scapat de echipele cele mai "grele" din urna favoritelor, adica Tottenham si Galatasaray . In schimb, la 1 octombrie, echipa lui Gigi Becali ar putea evolua cu calificarea in grupe pe masa, pe teren propriu, impotriva invingatoarei din meciul APOEL Nicosia (Cipru) - Zrinjski Mostar (Bosnia).