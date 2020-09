FCSB cere amanarea meciului de joi cu Slovan Liberec. 14 fotbalisti sunt infectati cu coronavirus

Conform gsp.ro, echipa patronata de Gigi Becali sta acum la mana forului european (UEFA), existand posibilitatea ca partida sa fie reprogramata pentru sambata, 26 septembrie.Pana in prezent, 14 jucatori de la FCSB au fost testati pozitiv, astfel ca alcatuirea unei echipe competitive in meciul de joi e aproape imposibila.Miercuri este programata testarea obligatorie prevazuta de UEFA, la care mai multi fotbalisti bolnavi ar putea iesi negativ. Exista deja informatii care spun ca Florin Tanase, capitanul echIpei, dar si antrenorul Petrea, s-ar afla pe lista vindecatilor.Citeste si: Dezastru la FCSB. Inca 5 jucatori testati pozitiv cu COVID-19. Misiune imposibila in Europa League