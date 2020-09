Soc la FCSB. Dennis Man are si el coronavirus, iar capitanul Tanase a iesit din nou pozitiv. Lista fotbalistilor bolnavi

Conform prosport.ro, pe lista fotbalistilor bolnavi ar fi intrat inclusiv Dennis Man, cel mai in forma jucator al FCSB-ului. De asemenea, Florin Tanase n-a scapat de coronavirus, asa cum s-a crezut, astfel ca nici el nu va putea evolua in aceasta seara.In aceste conditii, se asteapta ultima testare facuta de cei de la UEFA pentru a se vedea daca FCSB intruneste conditiile pentru a putea alinia o echipa in meciul cu Slovan Liberec. In caz contrar, viceacampioana Romaniei va fi eliminata din competitie la "masa verde".Lista fotbalistilor de la FCSB infectati cu coronavirus:Andrei VladMarius BriceagVali CretuAndrei MironIulian CristeaDennis ManOvidiu PopescuIonut VinaDarius OlaruAndrei PandeleOlimpiu MorutanFlorinel ComanFlorin TanaseSergiu BusAlexandru Buziuc