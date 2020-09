FCSB mai poate face transferuri pana la ora 15.00. Gabi Enache, ultimul sosit. Karanovic si Caiado, adusi de la Hermannstadt

Astfel, ora 15.00 este limita pana la care gruparea lui Gigi Becali va duce negocieri pentru achizitionarea de fotbalisti in vederea disputei de joi seara cu Slovan Liberec din preliminariile Europa League.Primii doi jucatori transferati in regim de urgenta de FCSB au fost atacantul Karanovic si mijlocasul Caiado de la Hermannstadt, Anamaria Prodan fiind cea care a intermediat mutarile.De asemenea, impresara a dezvaluit in aceasta dimineata ca la FCSB a fost adus si Gabi Enache, din postura de jucator liber de contract.In plus, Gigi Becali duce negocieri cu patronul Astrei, Ioan Niculae, pentru alti 4 fotbalisti.