Alarma maxima la FCSB. Ros-albastrii pot pierde la "masa verde" meciul din Serbia. Mihai Pintilii, antrenor de conjunctura

Pentru ca mai multi membri ai staff-ului tehnic, in frunte cu antrenorul Toni Petrea, dar si un jucator (Andrei Miron), au fost testati pozitiv luni, vicecampioana Romaniei e pusa intr-o postura extrem de delicata.Oficialii FCSB-ului au luat decizia sa faca deplasarea in Serbia fara cei infectati, de conducerea tehnica fiind responsabil fostul fotbalist Mihai Pintilii, existand si posibilitatea ca Bogdan Vintila (fostul antrenor al ros-albastrilor) sa ajunga si el la meci, in functie de rezultatul testului COVID.Totusi, exista si varianta nedorita ca partida cu Backa Topola sa nu se mai dispute, iar FCSB sa fie eliminata la "masa verde". Acest lucru se va intampla daca sarbii vor solicita astazi o testare rapida care sa descopere alte cazuri pozitive. Conform protocolului UEFA , o echipa trebuie sa aiba cel putin 13 jucatori disponibili, inclusiv un portar, pentru a putea intra pe teren.