Situatie dramatica la FCSB. Inca 5 jucatori infectati cu coronavirus. Ce se intampla cu meciul de azi din Serbia

Dupa ultima testare efectuata in Serbia, inca 5 jucatori de la FCSB au fost declarati infectati, este vorba despre Andrei Vlad, Ovidiu Popescu, Ionut Vina, Sergiu Bus si Andrei Pandele. Acestia se adauga celor care au contractat virusul mai devreme (Andrei Miron, Florin Tanase, Iulian Cristea si Darius Olaru), totalul jucatorilor bolnavi ajungand acum la 9.In acest moment, daca nu va mai exista o alta testare pana la ora meciului (22.00), FCSB are la dispozitie 14 fotbalisti cu testul negativ, conditii in care partida se poate desfasura. Protocolul UEFA prevede ca o echipa pierde la "masa verde" daca nu aliniaza 13 jucatori valizi, inclusiv un portar.