LIVETEXT Backa Topola - FCSB 2-0. Ros-albastrii, fara 9 jucatori infectati cu COVID. Start de meci catastrofal

Desfasurarea LIVE a meciului:*Dupa numai 3 minute, Duronjic inscrie golul al doilea al sarbilor, cu un sut plasat peste portarul Ducan.*Backa Topola deschide scorul in minutul 11, gol marcat de Milicevic, cu o lovitura de cap din mijlocul careului.*A inceput partida.Echipa de start a celor de la FCSB, in conditiile in care are la dispozitie doar 14 fotbalisti valizi:Ducan - Cretu, Simion, Briceag, Pantea - Perianu, Morutan, Pantiru - Man, Buziuc, ComanRezerve sunt Pantea, R. Ion, Petre.Citeste si: 3 jucatori de la FCSB infectati cu COVID au fost spitalizati. Capitanul Florin Tanase acuza cea mai grava forma