Un fotbalist de la FCBS s-a accidentat grav. Ce probleme are Becali pentru meciul de titlu cu Universitatea Craiova

Petrea a afirmat si ca este increzator inaintea partidei cu Universitatea Craiova si ca spera ca arbitrajul lui Istvan Kovacs sa fie corect, subliniind ca are incredere ca "arbitrii romani isi fac bine treaba"."Este foarte important acest joc, cu o echipa pe val, cu un moral foarte bun, o echipa agresiva, combinativa, cu posesie foarte buna. Noi mergem increzatori la Craiova pentru un joc bun si un rezultat favorabil pentru noi. Am spus de la inceputul play-off-ului ca trebuie sa tinem cont de Craiova, pentru ca sunt o echipa foarte buna. Iata ca a mai micsorat din diferenta de puncte si va avea un cuvant greu de spus in continuare. Traditia...Pe mine ma intereseaza ce facem noi. E important cum intam in teren, sa fim motivati si ambitionati sa incercam sa recuperam punctele pierdute etapa trecuta. Sunt probleme la toate echipele cu efectivul de jucatori La noi au aparut si alte probleme fata de cele mai vechi, si aici ma refer la Pantiru, care a suferit o accidentare destul de urata si va absenta destul de mult de pe gazon. Sezonul asta este clar incheiat pentru el. Plus suspendarea lui Cretu", a spus Petrea.Anton Petrea considera ca nu are motive de ingrijorare cu privire la arbitraj. "Nu cred ca va influenta partida arbitrajul lui Kovacs. Eu am incredere ca arbitrii romani isi fac treaba asa cum trebuie si nu cred ca am vreun motiv sa ma gandesc la alte lucruri. Sper ca si maine seara sa fie un arbitraj corect".Intrebat daca se teme pentru postul sau in cazul in care FCSB nu va obtine titlul, Petrea a raspuns: "Nu m-am gandit la asa ceva. In primul rand eu am contract pana la finalul acestui sezon. Nu au fost alte discutii. Pe mine ma intereseaza sa iau fiecare meci in parte, sa scot totul la fiecare joc. Normal ca este o presiune, sunt la cea mai iubita echipa din Romania. Dar incerc sa gestionez foarte bine presiunea, sa o iau asupra mea, sa nu existe asupra jucatorilor".FCSB va intalni echipa Universitatea Craiova, joi, in deplasare, de la ora 19.45, in etapa a patra a play-off-ului Ligii I