FCSB are trei infrangeri la rand, fara gol marcat. Cat de suparat e antrenorul Toni Petrea

"Pot sa fiu suparat dupa trei meciuri in care nu castigam, nu reusim sa marcam. E o dezamagire, trebuie sa strangem randurile, sa schimbam foarte multe lucruri, cel putin in atitudinea noastra si in determinarea cand intram pe teren. Ramane de vazut ce trebuie sa facem. Trebuie sa iesim cat mai repede din aceasta serie negativa. Nu pot sa ma declar total nemultumit de aspectul jocului. Dar avem momente in care exageram cu actiuni individuale" a spus Petrea pentru posturile care transmit Liga I. Formatia FCSB a fost invinsa duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Hermannstadt, intr-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, arbitrat de Catalin Popa. . Esecul de la Sibiu vine dupa e FCSB a pierdut cu acelasi scor, 1-0, meciurile cu Academica Clinceni si Dinamo , ultimul in Cupa Romaniei A marcat Pires, in minutul 12, dintr-un penalti acordat pentru o interventie a lui Vlad la Bagaric. In minutul 67, un gol al lui Buziuc a fost anulat pentru ofsaid.Citeste si: