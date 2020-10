FCSB nu scapa de Covid-19. Inca doi jucatori au fost infectati

Conform informatiilor dezvaluite de fanatik.ro, fotbalistii infectati cu coronavirus sunt Lucian Filip si grecul Aristidis Soiledis.Ambii se antrenau insa separat, Filip fiind in recuperare dupa o accidentare , in timp ce Soiledis nu mai e dorit la gruparea lui Gigi Becali In afara celor doi, toti jucatorii FCSB-ului au fost testati negativ.