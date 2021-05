Mihai Stoica a pus ochii pe un jucator de la Rapid. Reactie dura a giulestenilor: "Jos labele!"

Unul dintre acestia este Rares Ilie, un fotbalist de doar 18 ani, care a impresiona in acest sezon.Intr-o discutie pe Facebook cu suporterii, Mihai Stoica , directorul sportiv de la FCSB , a declarat ca e un admirator al acestui jucator."Mie imi place foarte mult Rares Ilie, fizic frumos. A crescut mult in ultimul an. E nascut in 2003, daca nu ma insel", a spus Stoica."E complicat sa transferi, sa cumperi jucatori de la Rapid . Va dati seama ce ar face suporterii rapidisti", a mai spus Mihai Stoica.Lucin Ionescu, ofiter de presa la Rapid, a contracarat imediat."Observ ca se poarta din ce in ce mai des a ne da cu parerea, asa, pentru public, pe facebook.Cineva se gudura pe sens interzis in arealul unui copil al Rapidului. Rares Ilie.Da, asa e, Rares are un fizic frumos. Si e talentat.Si, apropos, Rares e rapidist, copilul nostru! Ce straniu, dar asa e la noi, rapidistii, de micuti cresc in traditia noastra. Noi, o echipa de cartier. De unde sa stiti voi..?Jos labele!".