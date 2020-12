E oficial: meciul FCSB - Sepsi nu se va juca pe Arena Nationala. Acoperisul stadionului, in pericol de prabusire. Unde a fost mutata partida

Meciul, contand pentru etapa a 15-a din CASA Liga 1 , este programat luni, 21 decembrie, cu incepere de la ora 20.30 si va fi transmis in direct de LOOK Sport, DIGI Sport si TELEKOM Sport.Arena Nationala a fost inchisa pentru ca acoperisul e in pericol de prabusire. Potrivit stirileprotv.ro, firma care l-a instalat a facut o evaluare, dupa ce administratorii stadionului au constatat ca acoperisul nu se mai inchide.Pana la remedierea problemelor, terenul s-a inchis. Anul viitor, aici ar urma sa se desfasoare patru meciuri din cadrul Euro 2020.O echipa de la Primaria Capitalei a mers in inspectie la Arena Nationala, dupa ce reprezentantii companiei care a montat acoperisul retractabil au intocmit un raport insotit de fotografii elocvente, care arata ca acesta prezinta risc de prabusire. Nu ar fi fost inchis atunci cand a nins in Bucuresti si greutatea zapezii i-ar fi afectat structura."Primarul Capitalei considera inadmisibil ca, pentru acoperisul de pe stadion sa nu fi fost cuprins, in niciun contract, mentenanta acestuia. Strict legat de cazul de fata, de modul in care s-a ajuns la defectarea acestuia, precum si de modul ulterior de gestionare a problemei, Corpul de Control al Primarului va derula in urmatoarea perioada o ancheta" se arata intr-un comunicat al PMB.Citeste si: Maria Sarapova se marita. Cine e barbatul care i-a furat inima rusoaicei inca din prima zi