Ziua in care FCSB poate pierde al saselea campionat la rand. Antrenorul Petrea: "Nu e placuta situatia"

"Este greu sa pregatim echipa avand in vedere ca trebuie sa asteptam meciul de diseara dintre Botosani si CFR. Nu este foarte placuta situatia in care am ajuns, am avut posibilitati sa ne pastram pozitia in clasament, dar acum am ajuns sa depindem de rezultatul adversarei noastre directe si sa asteptam finalul acestui joc.Despre arbitraj nu vreau sa vorbesc, au fost greseli, dar nu e treaba mea. Noi am avut probleme cu accidentarile in ultima vreme, am incercat de la joc la joc sa gasim solutii, sa-i inlocuim pe cei accidentati, dar nu am reusit sa castigam si sa ne mentinem pe primul loc.Noi ne-am creionat un program de pregatire, dar ramane de vazut pozitia pe care vom termina la finalul campionatului. Sper sa ajungem la ultimul joc, sa jucam cu titlul pe masa si apoi vom vedea", a declarat Petrea, intr-o conferinta de presa.FCSB joaca, miercuri, de la ora 21.30, cu Universitatea Craiova, in etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I. Insa, in aceasta seara, de la ora 20.30, are loc meciul FC Botosani - CFR Cluj , iar, in cazul unei victorii, clujenii devin campioni ai Romaniei pentru a patra oara la rand. In schimb, ultimul titlu obtinut de FCSB a fost in sezonul 2014-2015.