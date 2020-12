Reactii dupa FCSB - UTA 3-0. "Victoria noastra nu poate fi pusa la indoiala"

"Stiam ca va fi un meci dificil, cu un adversar care se apara destul de bine, si asta s-a facut in prima repriza. In repriza a doua a fost mult mai bine. Victoria noastra cred ca nu poate fi pusa la indoiala.Ne lipsesc jucatorii accidentati. Am cautat solutii, am mai mutat si cred ca ne-a iesit pana la urma. Ma bucur ca Florinel a marcat. Usor, usor o sa isi revina la forma in care era", a spus Petrea pentru posturile care transmit Liga I.De cealalta parte, Laszlo Balint a declarat ca jucatorii sai au facut un efort considerabil si ca este un esec din care trebuie sa invete. "Dezamagirea este destul de mare. Aveam asteptari. Din punct de vedere defensiv cred ca am stat destul de bine. Eliminarea lui Rosu a fost un moment psihologic important. Pana la urma vreau sa-mi felicit baietii pentru ca au facut un efort considerabil. Etapa urmatoare o sa jucam fara trei jucatori importanti. Poate ar trebui sa avem parte de mai mult respect. De la margine aveam impresia ca avem nevoie de un fileu sa nu ii atingem pe cei de la FCSB. O infrangere din care trebuie sa invatam", a afirmat tehnicianul.Formatia FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a XII-a a Ligii I.Au marcat Man '76 (penalti acordat pentru un fault la Octavian Popescu ), Coman '90 si Olaru '90+2.In minutul 58 de la oaspeti a fost eliminat Nelut Rosu, dupa ce a primit al doilea cartonas galben.CITESTE SI: FCSB a batut-o pe UTA cu 3-0 si ramane in continuare liderul din Liga 1. Octavian Popescu, noua senzatie a lui Gigi Becali