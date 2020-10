FCSB, victorie chinuita cu Academica Clinceni. Man si Morutan, executii decisive pe final de meci

Conform news.ro, golurile au fost marcate de Dennis Man, in minutul 86 si de Olimpiu Morutan, in minutul 89, ambele realizari venind in urma unor actiuni individuale de exceptie.Academica Clinceni: Valceanu - Pashov, Jutric, Patriche, M. Dobrescu - Cebotaru, Cascini - A. Cordea, Chunchucov (Boiciuc '72), P. Petrescu (Achim '46) - R. Andronic (Rusescu '46). Antrenor: Ilie PoenaruFCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Ov.Popescu (Perianu '46), Morutan, Tanase, Man, Buziuc (Oct. Popescu '46) - Bus (Vina '65). Antrenor: Anton PetreaCartonase galbene: Cordea '39, Patriche '78 / Man '68, Cristea '75Meciul a fost arbitrat de Adrian Cojocaru, ajutat de asistentii Marius Marchidanu si Alexandru Voda, iar rezerva a fost Sorin Costreie.Observator de arbitri a fost delegat Andrei Ionita.