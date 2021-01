Antrenorul FCSB, nemultumit dupa victoria cu Voluntari: "Meciul se termina cand fluiera arbitrul"

"Jocul nostru a fost destul de bun, am facut ce ne-am propus. A picat acest gol din penalty in prelungiri, astfel de lucruri trebuie sa eliminam. Meciul se termina cand arbitrul fluiera ultima oara, probabil intervine lipsa de concentrare. Trebuie sa inteleaga toata lumea ca meciul se termina cand fluiera arbitrul", a declarat Petrea, conform news.ro."Noi avem doi executanti la penalty, in functie de moment decidem cine bate. I-am sugerat lui Tanase sa ia decizia cea mai buna, adica el sau Man, atat", a mai spus tehnicianul."Tinand cont de numarul de meciuri si perioada scurta intre partide, este ideal sa ai un numar cat mai mare de jucatori . Daca reusim sa aducem un atacant, bine, daca nu, incercam sa ne descurcam cu ce avem. Este dificil sa mai gasim acum ce ne dorim noi", a afirmat Petrea, la Digisport. Formatia FCSB a invins-o cu 2-1 pe FC Voluntari intr-un meci contand pentru etapa a XVIII-a a Ligii I.Golurile au fost marcate de Man '37 si Tanase '71 (penalti) pentru FCSB, respectiv Jefte '90+3 (penalti) pentru FC Voluntari.Citeste si: Andy Murray, scos din joc de coronavirus. Nu va participa la Autralian Open